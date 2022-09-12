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В Запорожье объяснили, когда проведут референдум о вхождении в состав России

10:37
  • понедельник
  • 12 сентября 2022

Украинский регион намерен обсудить присоединение к Российской Федерации

Голосование по вопросу о вхождении Запорожской области в состав России будет проведено тогда, когда удастся окончательно обеспечить безопасность жителей региона. Об этом в понедельник, 12 сентября, рассказал руководитель администрации области Евгений Балицкий.
Власти Запорожья раскрыли детали предстоящего референдума

Балицкий написал в своем Telegram, что ему все чаще задают вопрос о дате проведения всенародного волеизъявления. Это произойдет, когда власти Запорожья будут "окончательно уверены в том, что любой желающий сможет комфортно и безопасно принять участие в голосовании".

Балицкий подчеркнул, что технические моменты уже решены: участки оборудованы, комиссии сформированы. Нет сомнений в том, что процедура пройдет честно, открыто и объективно, заявил глава запорожской обладминистрации.

При этом политик сослался на социологические исследования, согласно которым 86% жителей региона поддерживают вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации, причем "эта цифра растет с каждым днем".

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что подготовка к референдуму по вхождению в состав России в Запорожье идет полным ходом. По словам чиновника, Запорожская область ориентируется на проведение голосования 4 ноября, когда в России отмечают День народного единства.

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