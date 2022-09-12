Поселок в Курской области обесточен после обстрела ВСУ

Об этом сообщил глава региона

Поселок Теткино в Глушковском районе Курской области вновь был обстрелян с позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 12 сентября, рассказал губернатор региона Роман Старовойт.

Как написал Старовойт в своем Telegram-канале, было зафиксировано порядка 10 прилетов снарядов в районе улицы Белопольская. Пострадавших нет, однако повреждено восемь домов, надворные постройки, забор и частный автомобиль.

Район обстрела оказался обесточен, поврежден газопровод. Ремонтная бригада уже приступила к работе по восстановлению электроснабжения. На место происшествия также прибыли представители газовой службы.

Старовойт заверил, что власти Курской области помогут в устранении причиненного ущерба.

Поселок Теткино неоднократно подвергался обстрелам со стороны украинских военных. В частности, 5 сентября в населенном пункте упало не менее 12 снарядов, было повреждено несколько домов.

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