Hurriyet: Эрдоган вновь предложит Путину встретиться с Зеленским

На переговорах в Самарканде

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Самарканде вновь предложит ему провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом написала турецкая газета Hurriyet. Анкара намерена добиться устойчивого прекращения огня в рамках посреднических инициатив.

"Президент Эрдоган, который повторит Путину свое предложение о встрече лидеров в Турции, сделает акцент на дипломатическом решении", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны могут обсудить возможную военную операцию против Сирии, добавил собеседник газеты.

Ранее сообщалось, что Путин и Эрдоган обсудят в Самарканде зерновой и газовый вопросы, а также поставку продовольствия.

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