ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Финальный розыгрыш машин и призовых баллов акции "Миллион призов" прошел в Москве

10:27
  • понедельник
  • 12 сентября 2022

В последний день разыграли 20 автомобилей

Финальный розыгрыш автомобилей и призовых баллов в рамках акции "Миллион призов" прошел на телеканале "Москва 24". В последний день акции разыграли 96900 пакетов призовых баллов и 20 автомобилей.

Победителей определил генератор случайных чисел. Участие в розыгрыше 12 сентября приняли избиратели, которые проголосовали дистанционно накануне.

О победе в акции участников голосования оповестят по SMS. Проверить свой код можно и самостоятельно, воспользовавшись в день розыгрыша после 12:00 сайтом ag-vmeste.ru. Для авторизации понадобится учетная запись mos.ru.

Победителям нужно активировать код до 26 сентября на сайте программы, после чего баллы будут начислены на счет победителя на сайте программы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Программа "Миллион призов"
Программа "Миллион призов"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.