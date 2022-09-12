Финальный розыгрыш машин и призовых баллов акции "Миллион призов" прошел в Москве

В последний день разыграли 20 автомобилей

Финальный розыгрыш автомобилей и призовых баллов в рамках акции "Миллион призов" прошел на телеканале "Москва 24". В последний день акции разыграли 96900 пакетов призовых баллов и 20 автомобилей.

Победителей определил генератор случайных чисел. Участие в розыгрыше 12 сентября приняли избиратели, которые проголосовали дистанционно накануне.

О победе в акции участников голосования оповестят по SMS. Проверить свой код можно и самостоятельно, воспользовавшись в день розыгрыша после 12:00 сайтом ag-vmeste.ru. Для авторизации понадобится учетная запись mos.ru.

Победителям нужно активировать код до 26 сентября на сайте программы, после чего баллы будут начислены на счет победителя на сайте программы.

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