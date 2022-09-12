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Итоговая явка на муниципальных выборах в Москве составила 33,9%

10:44
  • понедельник
  • 12 сентября 2022

Все прошло штатно

Итоговая явка на выборах в районные советы депутатов Москвы составила 33,9%
В России подводят итоги Единого дня голосования

Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщил Общественный штаб по наблюдению за выборами.

Выборы муниципальных депутатов в Москве завершены. В настоящий момент идет обработка последних данных. После этого будут объявлены официальные итоги выборов.

В Общественном штабе по наблюдению за выборами отметили, что электронный реестр облегчил процесс выборов и решил свою задачу - недопущение повторных голосований.

"Опыт пилотной работы реестра можно считать успешным", - говорится в сообщении, размещенном в telegram-канале штаба.  

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