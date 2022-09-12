В ЦИК огласили предварительные результаты выборов

Россияне выбирали губернаторов и депутатов различного уровня

В 82-х субъектах России граждане голосовали за губернаторов, депутатов муниципальных образований, региональных и городских парламентов. Жители Москвы и ещё 7 областей могли поучаствовать в процессе онлайн.

В Центризбиркоме подводят предварительные итоги. От Камчатки до Калининграда. Эту избирательную кампанию назвали конкурентной, но довольно спокойной.

"Сам факт того, что выборы были назначены, и несмотря на не объявленную, но фактически развязанную хозяевами НАТО войну против России, вот это свидетельствует об уверенности и руководства страны, и государства, и общества в целом в собственных силах, своей правоте и своём будущем. А то с каким спокойным достоинством и ответственностью прошла эта кампания со стороны всех участников, практически всех участников избирательного процесса, только подтвердило этот вывод", - заявила Элла Памфилова, председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

На огромном табло в ЦИК – результаты выборов глав регионов. Избиратели в 14 субъектах страны решили не менять руководство, победу одержали действующие главы и временно исполняющие обязанности. И тут несомненным лидером народного доверия оказался вновь избранный жителями Бурятии Алексей Цыденов, он набрал более 86 процентов голосов. А вот в Адыгее главу республики выбрал парламент. На выборах в региональные заксобрания - лучший результат у представителей партии "Единая Россия".

"У нас есть такое правило в партии, оно называется: "Правило чистого листа". Мы начинаем готовиться, анализируя внешний контур и понимание, что происходит внутри страны. И складываем эти факторы в фактор нашего успеха", - говорит Сергей Перминов, заместитель секретаря Генерального совета партии, заместитель председателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности.

Ошибок быть не может, все прозрачно. За выборами следили более двух тысяч общественных организаций по всей стране.

"Мы в этом году впервые в истории создали единую экосистему сбора, верификации и проверки сообщений о нарушениях. Для каждого наблюдателя у нас создан персональный кабинет, который ему позволяет заполнить форму золотого стандарта, а нам поддерживать оперативную связь с нашими наблюдателями", - говорит Владислав Гриб, заместитель секретаря Общественный палаты России.

Особое внимание - электронной базе. В Москве и ещё 7 областях на избирательный участок можно было не приходить, а проголосовать онлайн. Для регионов – федеральная платформа. В столице свой городской портал – mos.ru. И тут Москва поставила рекорд по явке – почти 2 миллиона человек. Система дистанционного электронного голосования была создана полностью на базе российских решений. Устанавливать ее пришлось в сжатые сроки. В дни голосования специалисты отразили более 35 тысяч хакерских атак.

"Были разные типы атак. Они были разнообразными. Система отработала очень надежно. Мы сегодня можем совершенно уверенно говорить, что Россия в состоянии обеспечить национальный технологический суверенитет в той чувствительной области, как информационная безопасность", - говорит Михаил Осеевский, президент "Ростелеком".

К голосованию некоторые граждане готовились основательно. Дмитрий Горнов из Тамбова на избирательном участке сделал и свой жизненный выбор - предложение возлюбленной. В Рязани отдать свой гражданский долг пришли Чеширский кот и Дед Мороз со Снегурочкой. Однако поддержку без преувеличения во всех регионах получила инициатива самого Центризбиркома - начинать день голосования с гимна. Солисты Мариинского театра, "Бурановские бабушки" и детские коллективы – большой вокальный флешмоб. А теперь вся страна ждет окончательных итогов выборов, которые обещали огласить уже в среду.

Елена Макарова, Александр Званцев. "ТВ Центр".

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