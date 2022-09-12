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Названы новые имена героев спецоперации

11:47
  • понедельник
  • 12 сентября 2022

Российские военные проявляют мужество и отвагу

Мотострелковый батальон под командованием майора Владислава Никифорова сорвал наступление боевиков. Бойцы уничтожили более 10 единиц вооружения и военной техники. Также майор вывел подчинённых в безопасный район.

Группа под руководством прапорщика Яна Бирченко в неравном бою остановила продвижение противника. Позже старшина роты передал координаты позиций националистов на командный пункт для нанесения артудара.

Старший лейтенант Иван Гавро во время обстрела со стороны националистов оказал помощь раненому командиру, после чего взял руководство ротой на себя. Ему удалось вывести бойцов в безопасный район, не допустив потерь.

Отделение ефрейтора Андрея Саврасова приняло неравный бой с противников. Несмотря на полученное ранение, командир продолжил руководить подчинёнными. Бойцам удалось сдержать атаку националистов и нанести им серьёзные потери.

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