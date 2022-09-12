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В Москве открылась "Российская неделя ГЧП"

11:53
  • понедельник
  • 12 сентября 2022

В форуме примут участие тысячи представителей со стороны государства и бизнеса

В Москве открылся крупнейший форум, посвящённый государственно-частному партнёрству. В центре внимания экспертов - взаимодействие власти и бизнеса в новых политических и экономических реалиях.
На повестке дня - обсуждение мер по преодолению кризиса, необходимых изменений в законодательстве, перспектив реализации крупных инфраструктурных проектов. Ожидается, что в мероприятии примут участие около тысячи представителей со стороны государства и предпринимательского сообщества. "Российская неделя ГЧП" продлится до четверга.

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