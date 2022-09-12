В Москве открылась "Российская неделя ГЧП"

В форуме примут участие тысячи представителей со стороны государства и бизнеса
В Москве открылся крупнейший форум, посвящённый государственно-частному партнёрству. В центре внимания экспертов - взаимодействие власти и бизнеса в новых политических и экономических реалиях.
На повестке дня - обсуждение мер по преодолению кризиса, необходимых изменений в законодательстве, перспектив реализации крупных инфраструктурных проектов. Ожидается, что в мероприятии примут участие около тысячи представителей со стороны государства и предпринимательского сообщества. "Российская неделя ГЧП" продлится до четверга.