В Москве открылась "Российская неделя ГЧП"

В форуме примут участие тысячи представителей со стороны государства и бизнеса

В Москве открылся крупнейший форум, посвящённый государственно-частному партнёрству. В центре внимания экспертов - взаимодействие власти и бизнеса в новых политических и экономических реалиях.

На повестке дня - обсуждение мер по преодолению кризиса, необходимых изменений в законодательстве, перспектив реализации крупных инфраструктурных проектов. Ожидается, что в мероприятии примут участие около тысячи представителей со стороны государства и предпринимательского сообщества. "Российская неделя ГЧП" продлится до четверга.

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