Один из подростков попал в больницу после пожара на квесте в Москве

Ожоги получили пять человек

В ходе пожара на квесте в Москве пострадали пять человек – трое несовершеннолетних и двое взрослых.

Одного из подростков госпитализировали с ожогами, он лежит в Детской городской клинической больнице No9 имени Сперанского, передает РИА Новости. Других детей отпустили по домам после осмотра врачом.

Инцидент произошел 11 сентября во время прохождения квеста на юго-востоке Москвы. Во время мероприятия взорвался небольшой газовый баллон и начался пожар. Трое несовершеннолетних и двое сотрудников игрового клуба получили ожоги.

По факту произошедшего начаты проверки. Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

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