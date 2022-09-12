Смотрите в 22:35 специальный репортаж "Поколение LAST?!"

Что объединяет блогеров и бойцов студенческих отрядов? И почему одни ругают молодое поколение, другие хвалят, причём иногда за те же самые качества. О том, какая на самом деле современная молодёжь, – смотрите специальный репортаж Анны Пешехоновой "Поколение LAST?!" сегодня в 22:35 на нашем канале