На повышение устойчивости экономики России направят более 100 млрд рублей

Об этом рассказал глава правительства

Российский кабмин продолжает принимать решения по поддержке предприятий и наших граждан в условиях внешних ограничений. Об этом в понедельник, 12 сентября, рассказал глава федерального правительства Михаил Мишустин во время совещания со своими заместителями.

Мишустин напомнил, что на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики обсуждалось, какие направления нуждаются в дополнительном внимании. На эти цели будет выделено более 100 млрд рублей.

В частности, деньги поступят на поддержку системы организации воздушного движения, на программу льготного лизинга морских судов, на программы в сфере мало- и среднетоннажной химии.

Отдельную помощь кабмин окажет Калининградской области, пострадавшей из-за действий недружественных государств. На поддержку инвестиционных проектов и создание новых рабочих мест в этом регионе выделят 5,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о ситуации в российской экономике. По его словам, экономическая ситуация стабилизировалась. Тем не менее, проблемы остаются, часто они связаны с поставками из-за рубежа.

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