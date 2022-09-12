ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Медведев: Москва потребует от Киева "тотальной капитуляции"

11:24
  • понедельник
  • 12 сентября 2022

Политик отреагировал на заявление президента Украины

В будущем российская сторона намерена выдвинуть Украине требование о тотальной капитуляции. Об этом в понедельник, 12 сентября, рассказал заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
Лавров высказался о перспективах переговоров с Украиной

Политик написал в своем Telegram, что "некий Зеленский" заявил об отказе вести диалог с теми, кто выдвигает ультиматумы.

Однако, по словам Медведева, "нынешние "ультиматумы" — детская разминка перед требованиями будущего". Президент Украины их знает, это "тотальная капитуляция киевского режима на условиях России", заявил замглавы Совбеза.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время речь о переговорах между Россией и Украиной идти не может. Вместе с тем Зеленский признал, что Россия — "наш сосед с огромным населением" и "нам все равно придется жить как соседям".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.