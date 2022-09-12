Медведев: Москва потребует от Киева "тотальной капитуляции"

Политик отреагировал на заявление президента Украины

В будущем российская сторона намерена выдвинуть Украине требование о тотальной капитуляции. Об этом в понедельник, 12 сентября, рассказал заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

Политик написал в своем Telegram, что "некий Зеленский" заявил об отказе вести диалог с теми, кто выдвигает ультиматумы.

Однако, по словам Медведева, "нынешние "ультиматумы" — детская разминка перед требованиями будущего". Президент Украины их знает, это "тотальная капитуляция киевского режима на условиях России", заявил замглавы Совбеза.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время речь о переговорах между Россией и Украиной идти не может. Вместе с тем Зеленский признал, что Россия — "наш сосед с огромным населением" и "нам все равно придется жить как соседям".

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