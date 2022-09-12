В Европе растет число недовольных антироссийской политикой властей

В европейских столицах проходят акции протеста

Берлин перешёл "красную черту", начав поставки Киеву летального оружия собственного производства. Об этом заявил сегодня посол России в Германии. Тем временем в Европе с каждой неделей растёт число недовольных антироссийской политикой властей. Граждане требуют принять срочные меры по преодолению энергетического кризиса. Акции протеста проходят во Франции, Австрии, Греции.

Улицы греческого города Салоники. Жители протестуют против решения правительства продолжать поддерживать антироссийские санкции, введённые Евросоюзом.

По самым оптимистичным прогнозам, в Европе цена за кубометр газа к зиме превысит 4000 долларов. Премьер-министр Греции признаёт, что рост цен в 10 раз не способно остановить ни одно правительство, но поддерживать антироссийский курс страна всё равно продолжит.

"Москва хочет превратить энергетическую неопределенность в европейскую политическую нестабильность. Я знаю, что общество боится периода, когда цены повлияют на наши доходы. Мы должны подготовиться к очень суровой зиме", - говорит Кириакос Митсотакис, премьер-министр Греции.

Евросоюз всё ещё пытается согласовать введение потолка цен на газ. Пока что одобряют меру только три страны. Пять государств – против, и три заняли нейтральную позицию. В их числе Италия, где из-за роста цен многие предприятия уже начали работать в убыток.

"Затраты на энергию уже повлияли на конкурентоспособность нашей продукции. Соответственно, цены на нашу продукцию должны возрасти. Мы больше не конкурентоспособны на международном рынке по сравнению с другими регионами", - говорит Паоло Монгарди, председатель правления SACMI GROUP.

В Австрии тоже хватает недовольных политикой ЕС. Протестующие добиваются не только отмены однобоких санкций в отношении России. Тысячи людей требуют открыть вентиль "Северного потока" и возобновить проект "Северный поток-2".

Британцы хоть и не выходят на массовые протесты, но довольными политикой властей их назвать трудно. К энергетическому кризису здесь добавляются кризис стоимости жизни и кризис власти. Новый премьер Лиз Трасс пока только сыплет угрозами и обещаниями.

При этом Евросоюз продолжает давить на страны, не согласные с его политикой. Даже если они не являются членами ЕС. Показательный пример - Сербия. Белград должен был стать первым городом юго-восточной Европы, принявшим парад представителей ЛГБТ. Против выступили церковь и жители страны. 50 тысяч человек выразили свою приверженность традиционным ценностям.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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