Смерть Елизаветы II сделала принца Уильяма и Кейт Миддлтон миллиардерами

Вместе с новыми титулами они получили дорогостоящие активы

Принц Уильям после кончины королевы Великобритании Елизаветы II унаследовал титул герцога Корнуэльского, а также большое количество земель, лесов, рек и активов. Об этом рассказали осведомленные источники.

Как пишет The Daily Star со ссылкой на источники, после получения новых титулов состояние принца Уильяма теперь оценивается в 1,1 млрд фунтов стерлингов.

В частности, принцу Уильяму и его жене Кейт Миддлтон теперь принадлежат около 128 000 акров земли в 20 графствах Англии и Уэльса, включая Национальный парк Дартмур.

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Престол унаследовал ее 73-летний сын, который после коронации стал именоваться королем Карлом III, а его жена стала королевой-консортом. Наследником Карла III является его старший сын принц Уильям.

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