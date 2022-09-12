Россиянам рассказали о новой схеме выдачи шенгенских виз

Не факт, что визу в итоге выдадут

Шенгенскую визу теперь будет в разы сложнее, дольше и дороже из-за приостановки соглашения об упрощенном визовом режиме между Евросоюзом и Россией.

Об этом газете "Известия" сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Соглашение перестало действовать с сегодняшнего дня, 12 сентября.

Получение визы подорожает на 45 евро – с 35 евро до 80 евро. Риск невыдачи визы станет значительно выше, так как в настоящее время российские туристы для Европы на последнем месте в порядке приоритета.

"По срокам оформление будет дольше, причем сказано, что подходить будут индивидуально, поэтому гарантий, что визу все-таки выдадут, нет. При этом зачастую россияне обязаны будут предоставлять не только бронирование, но и выкупленные средства размещения и перевозки", сообщил он.

Барзыкин напомнил, что сложностей добавляют отсутствие платежных систем (Viza и Mastercard в России не выпускают, а "Мир" в Европе не работает), сокращение консульского аппарата в странах и нарушение транспортной логистики.

"В страны шенгена туристического потока практически нет, ну а про страны Балтии вообще можно не говорить", - подчеркнул вице-президент РСТ.

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