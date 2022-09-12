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ФРГ предложила "разгрузить" США в части расходов на оборону Европы

12:21
  • понедельник
  • 12 сентября 2022

Об этом рассказали в германском Минобороны

Власти Германии готовы поспособствовать тому, чтобы "разгрузить" Соединенные Штаты в вопросе расходов на оборонные нужды Европы. Об этом в понедельник, 12 сентября, рассказала министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт.
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По словам главы Минобороны Германии, НАТО является для страны "столпом безопасности", поэтому в рамках распределения финансовой нагрузки в альянсе Берлин намерен больше тратить на оборону.

Европейцы "должны в НАТО стать еще сильнее, если хотят чувствовать себя в большей безопасности и показать Америке, что являются активными союзниками, которые понимают свои обязательства", цитирует Ламбрехт ТАСС.

Ранее сообщалось, что США выделят Украине и другим странам, которые, по мнению Вашингтона, страдают от российской агрессии, еще 2 млрд долларов военной помощи.

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