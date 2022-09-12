Андрей Бочкарёв: Более 7 млн кв метров недвижимости введено в столице с начала года

Более половины от общего объема ввода составляет жилье

Годовой план по вводу недвижимости выполнен на 86%. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. По его словам, за восемь месяцев этого года в столице построено и введено в эксплуатацию 7,6 миллиона квадратных метров недвижимости. Доля инвесторов в общем объеме введенной недвижимости составляет 6,6 миллиона.

Более половины от общего объема ввода составляет жилье – 4 миллиона квадратных метров, рассказал Бочкарев. Кроме того, с начала года в Москве построено 15 школ, 22 детских сада, 9 медицинских, 14 спортивных и три культурных объекта.

В свою очередь руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин уточнил, что лидером по вводу недвижимости в старой Москве стал Западный административный округ. Здесь построено 28 объектов общей площадью 939,9 тысячи квадратных метров. На втором месте юг Москвы с показателем ввода 781,9 тысячи квадратных метров. Помимо жилья, также строится социальная и коммерческая недвижимость.

"Это позволяет создавать современную и качественную городскую среду. Появляются новые поликлиники, спортивные объекты, рабочие места и благоустроенные территории", - добавил Лёвкин.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в этом году Москва заняла первое место в мире по уровню развития городской инфраструктуры и качеству жизни в рейтинге "Индекс городского процветания".

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