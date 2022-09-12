Эксперт: Успех "ЕР" на выборах в Москве - это высокая оценка системы городской власти

А также кредит доверия, который важно оправдать

Высокий результат кандидатов в муниципальные депутаты от "Единой России" на выборах в Москве назвали высокой оценкой всей системы городской власти, а также кредитом доверия. Об этом рассказал руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов.

"Успех большой - с одной стороны, это высокая оценка всей системы городской власти, с другой стороны - некий кредит доверия, который важно оправдать, потому что ссылаться на то, что кто-то мешает работать, больше нельзя", - сказал Кузнецов.

Он отметил, что кандидаты от "Единой России" имеют преимущество у избирателей благодаря популярности мэра Москвы Сергея Собянина и его уровню доверия от москвичей.

"Очевидно, что в рамках большой команды от мэра до муниципалитетов работать можно легче, успешнее и более качественно, а избиратели это понимают", - подытожил эксперт.

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