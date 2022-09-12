В России с коронавирусом госпитализировали 1848 человек

Скончался 81 пациент

За сутки в России госпитализированы 1848 заболевших коронавирусом. Об этом в понедельник, 12 сентября, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 46488 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 35660 человек, скончался 81 пациент с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 5133 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 239. В Санкт-Петербурге подхватил ковид 3471 человек, в Московской области – 1063.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 20113098 случаев заболевания, зарегистрировано 385429 летальных исходов.

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