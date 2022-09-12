Туроператор анонсировал начало использования рубля в Египте

Российскую валюту внесут в список используемых в Египте

Российский рубль с конца сентября планируется включить в список валют, используемых в Египте. Об этом в понедельник, 12 сентября, рассказали в пресс-службе туроператора Tez Tour со ссылкой на Центральный банк Египта.

Как рассказали в компании, выбор начала использования рубля в Египте неслучаен. Этот период приходится на начало высокого сезона на данном направлении, поэтому предоставление возможности туристическим компаниям и отелям принимать к оплате рубли в совокупности с другими факторами положительным образом отразится на туристическом потоке.

В туроператоре заявили, что "предполагается создание специальных терминалов в отделениях банков, но точный механизм работы на данный момент неизвестен".

Комментарии по этому поводу от российского Центробанка пока не поступали, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что правительство Египта работает над тем, чтобы предоставить гражданам России возможность расплачиваться на отдыхе картами "Мир". Ожидается, что вопрос должен быть решен до конца 2022 года.

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