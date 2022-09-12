ЦИК назвал единственный случай отмены итогов голосования в России

Речь идет об участке в подмосковных Люберцах

Единственный случай признания недействительными итогов прошедшего голосования в России произошел на избирательном участке 1559 в Люберцах Московской области. Об этом в понедельник, 12 сентября, рассказала председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

Глава ЦИК отметила, что на этом участке были выявлены нарушении в процедуре подсчета голосов, подведения итогов голосования, а также обнаружена невозможность установить результаты волеизъявления избирателей.

Также зафиксировано некорректное внесение отметок в список избирателей, не выполнялись контрольные соотношения данных, внесенных в протокол об итогах голосования, по целом ряду позиций.

По словам Памфиловой, на участке 1559 "небрежно подошли, наделали кучу ошибок", поэтому "пришлось отменить выборы на этом участке", сообщает ТАСС.

Ранее в ЦИК рассказали, что в России впервые в истории создали единую экосистему сбора, верификации и проверки сообщений о нарушениях. Для каждого наблюдателя был создан персональный кабинет, который давал возможность заполнить форму золотого стандарта, а Центризбиркому — поддерживать оперативную связь с наблюдателями.

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