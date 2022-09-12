Британцев попросили не приносить плюшевых медвежат в память о Елизавете II

Королева ассоциируется с медвежонком по имени Паддингтон

Жителей и гостей Лондона попросили не приносить плюшевых медвежат по имени Паддингтон к Букингемскому дворцу, чтобы отдать дань уважения королеве Великобритании Елизавете II.

Такое сообщение появилось на сайте благотворительной организации The Royal Parks, которая управляет девятью столичными парками и кладбищем. Помимо медвежат, британцев просят не приносить воздушные шары, зажженные свечи и упакованные в пластик бутерброды с мармеладом.

Никакие предметы и подарки приниматься не будут. Вместо них лучше принести цветы без обертки и открытки, сообщили в Royal Parks.

Медвежонок Паддингтон стал ассоциироваться с королевой после празднования Платинового юбилея монарха в июне. Тогда в СМИ набрало популярность видео чаепития Елизаветы II с героем книги английского писателя Майкла Бонда - медвежонком по имени Паддингтон. В ролике королева призналась, что всегда носит с собой бутерброд с апельсиновым мармеладом на всякий случай.

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Новым королём стал её 73-летний сын – принц Чарльз. Он взял имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта. Похороны Елизаветы II состоятся 19 сентября в Вестминстерском аббатстве.

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