Эксперт: Высокие результаты "ЕР" говорят о поддержке москвичами Собянина

Выборы показали высокий уровень доверия к городской власти

Высокие результаты "Единой России" на муниципальных выборах в столице получены благодаря одобрению москвичами деятельности мэра города Сергея Собянина. Такое мнение высказал председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

"Все достаточно предсказуемо, все прогнозы, которые давались, максимально близки к итоговому результату. Про причины, которые лежат в основе такого результата: во-первых, это, конечно же, консолидация вокруг президента, и, соответственно, все политические агенты, которые с ним связаны, губернаторы или партия "Единая Россия", получили достаточное серьезное преимущество на этих выборах. Второе, был высокий уровень поддержки, одобрения москвичами деятельности Собянина", - заявил Костин.

По мнению эксперта, москвичи понимают, что только муниципальные депутаты, которые умеют конструктивно взаимодействовать с городской властью, могут качественно решать проблемы.

Костин подчеркнул, что в целом выборы зафиксировали текущий политический статус-кво, высокий уровень доверия к городской власти и поддержку мэра Москвы.

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