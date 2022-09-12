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В Запорожье оценили сроки запуска остановленной АЭС

13:41
  • понедельник
  • 12 сентября 2022

Последний рабочий блок был выключен в ночь на 11 сентября

Для запуска Запорожской атомной электростанции может потребоваться несколько дней. Об этом в понедельник, 12 сентября, рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
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По словам чиновника, для запуска Запорожской АЭС потребуются большие объемы электроэнергии — не менее 40 МВт — и горячего пара.

Чтобы объект заработал в щадящем режиме, понадобятся "считанные часы и считанные дни", отметил Рогов. Такое время необходимо, чтобы выйти на необходимую мощность без каких-либо колебаний и перепадов, сообщает РИА Новости.

В ночь на 11 сентября на Запорожской АЭС остановили последний энергоблок, поскольку украинские военные не прекращают обстрелы станции и прицельно бьют по линиям электропередачи. Это создавало угрозу перегрева генераторов и энергоблоков ядерного объекта.

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