Минобороны: у Купянска и Изюма поражены позиции нацформирования "Кракен"

Украина потеряла до 250 военнослужащих
Ракетными ударами у Купянска и Изюма поражены живая сила и техника нацформирования "Кракен" и двух бригад Вооруженных сил Украины.
Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашеков. Речь идет о 113-й бригаде территориальной обороны и 93-й механизированной бригаде ВСУ.
"Потери противника составили до 250 военнослужащих и более 20 единиц военной техники", - сообщил он.
ВКС России, ракетные войска и артиллерия продолжают наносить высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ в Харьковской области, подчеркнул Конашенков.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"