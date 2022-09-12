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Минобороны: у Купянска и Изюма поражены позиции нацформирования "Кракен"

13:22
  • понедельник
  • 12 сентября 2022

Украина потеряла до 250 военнослужащих

Ракетными ударами у Купянска и Изюма поражены живая сила и техника нацформирования "Кракен" и двух бригад Вооруженных сил Украины.
Минобороны отчиталось о масштабных ударах по силам ВСУ под Харьковом

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашеков. Речь идет о 113-й бригаде территориальной обороны и 93-й механизированной бригаде ВСУ.

"Потери противника составили до 250 военнослужащих и более 20 единиц военной техники", - сообщил он.

ВКС России, ракетные войска и артиллерия продолжают наносить высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ в Харьковской области, подчеркнул Конашенков.

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