УЕФА отказался отменять матч между сборными России и Боснии и Герцеговины

С требование помешать этому матчу выступила Украина

Проведение товарищеского матча между сборными России и Боснии и Герцеговины по футболу не противоречит решению исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом в организации рассказали в понедельник, 12 сентября.

Как пояснили в УЕФА, товарищеские матчи не являются частью соревнований под эгидой Союза и как таковые выходят за рамки компетенции и ответственности УЕФА.

По этой причине данный товарищеский матч не противоречит решению исполкома УЕФА об отстранении российских команд от участия в соревнованиях под эгидой организации, цитирует сообщение Союза ТАСС.

Ранее стало известно, что сборная Боснии и Герцеговины 19 ноября в Санкт-Петербурге проведет товарищеский матч против сборной России. Это вызвало резкую реакцию украинских спортивных чиновников.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) призвала Международную федерацию футбола (ФИФА) и УЕФА не допустить проведения товарищеского матча между сборными России и Боснии и Герцеговины.

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