Шесть человек пострадали при взрыве на квесте в Москве

Возбуждено уголовное дело

Шесть человек, в том числе четверо несовершеннолетних, получили ожоги во время проведения квеста на Новохохловской улице в Москве. Накануне вечером во время игры вспыхнул газовый баллон. Уголовное дело будет расследоваться по статье оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как интерактивный хоррор-квест превратился в кошмар наяву для его несовершеннолетних посетителей - один из организаторов опасной забавы рассказывает сотрудникам полиции: "При подаче газа у меня образовывается, не знаю, как это назвать, облако огня, которое плавит вот эту историю, которая капает чуваку на спину и попадает на остальных".

Участники квеста были заперты в комнате. В дымке от пожара и со следами копоти декорации теперь действительно выглядят устрашающе. По заданию игрокам нужно было зажечь газовую лампу. В этот момент прогремел взрыв. Воспламенилась пластиковая обшивка помещения. На одном из подростков загорелась одежда. Потушить пламя сотрудникам квеста удалось своими силами. Пострадавших подростков увезли на скорой.

"Прокуратура ЮВАО проводит проверку в связи с получением несовершеннолетними телесных повреждений. 11 сентября в результате возгорания в одном из помещений в здании на улице Новохохловская используемым для проведения квестов, пострадали четверо несовершеннолетних, двое в возрасте 14 и 15 лет госпитализированы. Также получили телесные повреждения и два сотрудника квеста", - сообщила Людмила Нефедова, руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы.

Как удалось установить полицейским, внутри помещения квеста взорвался газовый баллон. Сотрудников организации задержали, сейчас их допрашивают. Предстоит изучить документацию и то, как соблюдались в помещении квеста меры безопасности.

Эти кадры были сняты весной (см. видео). Экскурсию для ведущих интернет-канала о квестах создатель экстремального перформанса проводит среди монтирующихся декораций той самой площадки. Как здесь всё устроено, объясняет лаконично. В том же сюжете о себе мужчина рассказывает, что параллельно трудится актером на одном из дружественных развлекательных проектов. Он же создатель ещё одного из квестов в районе по соседству. Проект, правда, уже пришлось закрыть в силу его непопулярности. Новое же творение должно было всех удивить.

Пройти на территорию автосервиса, где находится квест, сейчас нельзя. Охране велено не пускать журналистов, а посетителей сегодня здесь и не ждут. На ближайшие дни, судя по сайту сервиса, сеансов не намечается. Однако начиная уже с 19 сентября билеты пока спокойно можно забронировать. Видимо, владельцы бизнеса надеются к этому времени решить все проблемы.

Впрочем, как считают юристы, открыться снова площадка может ещё нескоро, несмотря даже на то, что деятельность квестов в России пока не лицензируется, и жестких требований к их обустройству в законодательстве не предусмотрено

После осмотра у медиков двух пострадавших подростков уже отпустили домой, ещё одного с ожогами пришлось госпитализировать в детскую клиническую больницу им. Сперанского. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Татьяна Сидорова, Павел Винокуров, Сергей Ким, Арсений Калашников. "ТВ Центр".

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