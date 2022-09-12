В Москве завершена проходка тоннеля между "Вавиловской" и "Новаторской"

Щит прошел больше километра

На строящейся Троицкой линии метро в Москве завершена проходка тоннеля между станциями "Вавиловская" и "Новаторская". Полгода щит двигался под Ленинским проспектом, преодолевая множество инженерных коммуникаций.

Пока под землей идет проходка, строители в целях безопасности соорудили временную бетонную конструкцию, которая на наших глазах начинает разрушаться. Это означает, что на центральном участке Троицкой линии полностью готов первый из перегонов: от станции "Вавиловская" до "Новаторской".

Ограждение не только защищает от обрушения породы, но и делает появление машины максимально эффектным. За полгода "Светлана" прошла под землей больше километра. В непростых геологических условиях: сквозь мелкие и пылеватые пески, затем полутвердые суглинки с щебнем. Но главная сложность – плотная городская застройка.

"Щит прошел под аллеей Ленинского проспекта, пересекая большой комплекс инженерных коммуникаций: водопровод, газопровод, кабели Мособолэнерго, а пешеходный переход под Ленинским проспектом", - говорит Евгений Афоничев, заместитель главного механика компании-подрядчика.

Троицкую линию строители разделили на несколько участков. На центральном - от ЗИЛа до Вавиловской - сейчас работают четыре тоннелепроходческих комплекса: на соседнем левом перегоне, соединяются "Академическая" и "Вавиловская", "ЗИЛ" и "Крымская".

"Этот тоннель связал участок Троицкой линии метро от станции "Вавиловская" до станции "Новаторская" с участком линии от "Новаторской" до "Бачуринской". Этот участок уже находится в большой степени готовности. Все тоннели на нем пройдены", - говорит Владимир Жилин, главный инженер проекта.

"Троицкая" линия станет самой протяженной в столице: 40 километров. Начинаться она будет на станции Московского центрального кольца "ЗИЛ". Кроме МЦК пересечет Калужско-Рижскую, Большую кольцевую и Сокольническую линии, а также проектируемую сейчас Бирюлевскую. Как пройдет участок от "Коммунарки" до Троицка – вопрос пока открытый: это могут быть и подземные и наземные участки. Проект должен появиться до конца этого года.

"Я уверен, что уже в следующем году начнём уже подготовительные работы по подготовке площадок будущего строительства и приступим уже к выполнению строительно-монтажных работ. Ввод самих объектов этого участка планируется за 27-м годом", - сказал Андрей Бочкарев, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

Участок от МЦК до Новой Москвы должен принять первых пассажиров значительно раньше. Ветка разгрузит не только соседние радиальные метро, но и дороги на Юго-западе столицы.

Иван Колесников, Андрей Пашутин, Даниил Шкловский. "ТВ Центр".

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