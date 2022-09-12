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В Москве онкобольные смогут продлить электронные рецепты дистанционно

15:16
  • понедельник
  • 12 сентября 2022

Запущен специальный телемедицинский сервис

Москвичи, страдающие раком, теперь могут продлить электронные рецепты дистанционно. Таким образом снизится нагрузка как на медперсонал, так и на самих пациентов.
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Для этого во всех центрах амбулаторной онкологической помощи запущен специальный телемедицинский сервис. Лечащие врачи в режиме видеозвонка или по телефону будут связываться с пациентами за шесть дней до окончания действия рецепта. И оформлять продление онлайн, сообщает "ТВ Центр".

Раньше необходимо было приходить на приём. Также дистанционно сообщат и о решении консилиума по текущему заболеванию.

"Пациент ограждён от лишнего визита к врачу, дополнительной записи к врачу. Получив электронный рецепт в рез-те телемедицинской консультации, пациенту достаточно обратиться с полисом в аптеку и получить препарат", - пояснила заведующая центром амбулаторно-онкологической помощи МКНЦ им. А.С. Логинова Нэлли Федянина.

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