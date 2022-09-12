Пожар на складе с пластиковой крошкой в Волоколамске сняли на видео

Пострадавших нет

Несколько часов сегодня пожарные тушили крупное возгорание в подмосковном Волоколамске. Там сгорел склад с пластиковой крошкой.

Огонь быстро распространился на площади в две с половиной тысячи квадратных метров. Густой дым можно было видеть далеко от места происшествия. Пожару присвоили второй ранг сложности. Опасность была и в том, что рядом находится бензоколонка, но спасателям удалось не допустить её возгорания. Пострадавших в результате ЧП нет.

Сейчас пожарные продолжают проливать конструкции.

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