Как идет капремонт Немецкой слободы в Москве

Все работы планируется завершить осенью этого года

Архитектурный ансамбль Немецкой слободы на Октябрьском поле в строительных лесах. Фактически происходит его второе рождение. Капитальный ремонт здесь не проводился уже много лет.

Немецкая слобода - уникальный архитектурный комплекс, состоящий из одиннадцати домов и трех дворов, разделенных арками. Причем в каждом из них есть свой собственный фонтан. Изящные малоэтажные дома, колонны, портики. Стиль - неоклассицизм. Здания похожи на дворянские особняки первой четверти 19 века, но построены были в середине 20-го, после Великой Отечественной войны, для возвращавшихся тогда домой офицеров. Работами руководил главный архитектор Москвы Дмитрий Чечулин.

"Это был район привилегированных квартир с высокими потолками, с прекрасными комфортными условиями. Ну а строился он немецкими военнопленными в советской стране, и поэтому между собой, между работниками, между москвичами он стал называться "Немецкая слобода", - рассказывает Ирина Буреева, экскурсовод.

И спустя годы важно сохранить исторический облик всего ансамбля, поэтому учитывают нюансы каждого дома. Ведут работы на фасадах, а еще ремонтируют кровлю, меняют инженерные коммуникации. Сложностей хватает. У этих домов своя особенность - в них практически отсутствуют подвалы.

"Вся инженерная магистральная система проходит в подполье, то есть под полами жильцов квартир на первых этажах. Соответственно, здесь сложность и как с жильцами, то есть надо сделать аккуратно, и восстановительный ремонт, и соответственно провести грамотно, быстро ремонт в их помещениях", - говорит Даниил Лосин, заместитель начальника технического надзора по объектам культурного наследия Фонда капитального ремонта Москвы.

Еще один дом в стиле неоклассицизма - в Староконюшенном переулке - сейчас тоже капитально ремонтируют: фасад, кровля, подъезды. Внутри - роскошная лестница, и реставраторы не оставляют без внимания ни одну её деталь. Здание - объект культурного наследия, богато украшено лепниной.

"На главных фасадах большое количество лепного декора, который находился в плачевном состоянии. Значительные утраты были на капителях, на колоннах, на карнизах. Все элементы нами были воссозданы", - говорит главный инженер компании-подрядчика.

Все работы и в Немецкой слободе, и Староконюшенном переулке планируют закончить осенью этого года. А вот капитальный ремонт дома во Втором Павловском переулке уже практически завершен. Этот многоквартирный дом был построен в 1910 году и ему тоже вернули исторический облик.

Бережно не только к историческим зданиям, но и к людям, в них живущим, вести ремонтные работы подрядчики стараются по согласованию с жителями и насколько это возможно, не нарушая их обычного ритма жизни.

Юлия Богоманшина, Станислав Чубин, Роман Борискин, Константин Чурашов и Юрий Тимошин. "ТВ Центр".

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