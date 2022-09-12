В Подмосковье открылось кафе для людей с деменцией

Прийти могут и те, кто хочет предотвратить болезнь

В подмосковном Видном открылось необычное кафе. Это не просто ещё одно уютное заведение, а клуб для пожилых людей, страдающих деменцией. Впрочем, прийти сюда могут и те, кто хочет предотвратить эту болезнь. Активные занятия, мастер-классы, но главное - много общения: всё это нередко лечит лучше лекарств.

Элементы йоги для тренировки мозговой активности: Упражнения легкие, эффект заметный. Особенно для людей пожилого возраста, склонных к деменции.

"Этим надо заниматься, начиная лет с 20, наверное, чтобы в пожилом возрасте этого не было. Это чувство равновесия. Это чтобы не укачивало в транспорте. Это работа мозга. Работа мозга - это то, как мы осознаем себя в пространстве, наши когнитивные способности, мышление", - говорит Алёна Рысьева, тренер йоги и пилатеса.

Все то, что особенно важно поддерживать с возрастом. Именно этим и занимаются в альцкафе "Незабудка". Клуб, в первую очередь, рассчитан на людей, страдающих болезнью Альцгеймера. Но сюда приходят и те, у кого этого диагноза нет. Ведь проблемы с памятью достаточно частое явление.

"Я считаю, что это коснется в любом случае, поэтому, чтобы этого не произошло, нужно развивать свою память. Нужно общаться, нужно дружить друг с другом. После занятий ощущается прилив энергии, прилив бодрости, прилив какой-то активности", - говорит Маргарита Макеева.

Причины болезни Альцгеймера до сих пор окончательно не установлены, но в научных кругах есть понимание, что ее развитие можно замедлить. Самое главное - нельзя замыкаться в четырех стенах. Важно постоянное общение. Поэтому неврологи рекомендуют родственникам пожилых пациентов быть внимательней к своим родным и следить за симптомами, чтобы не упустить время.

"Это может проявляться в забывчивости, в переспрашивании, в нарушении речи, в постоянной тревожности, в зрительно-пространственных нарушениях, когда человек не может сразу, например, определиться, куда ему сразу на кухню пойти направо или налево", - объясняет Марина Аникина, организатор альцкафе "Незабудка", врач-невролог.

"У меня была бабушка с диагнозом Альцгеймер. Она была далеко от меня, я не могла ей помогать. Но идея творить добро для других людей с подобным диагнозом, она поселилась в моем сердце", - говорит Регина Романова, организатор альцкафе "Незабудка".

Такие встречи сложно назвать занятиями. Фактически это просто общение. А за разговорами на этот раз - взрослая раскраска-антисстресс.

"Мы уже знаем, что помогает, можно делать дома. Здесь внимание, моторика пальцев развивается. Мы уже пожилые. Это как раз все подобрано для нас, для нашего возраста", - говорит Тамара Кириянова.

"Вот сегодня прям с дачи приехала сюда специально. Все бросила и приехала сюда", - рассказывает Мария Ильина.

Главное, чего добиваются организаторы, чтобы их гости покидали кафе с хорошим настроением.

"Эмоций становится все меньше и меньше. Вот почему в пожилом возрасте интересны всякие любовные романы, какие-то онлайн-шоу, еще что-то, почему? Своих эмоций очень мало. Своя жизнь мельчает, мелчает, мельчает, как речка и надо ее наполнять", - говорит Марина Аникина, организатор альцкафе "Незабудка".

Именно такие встречи и дают позитивные эмоции, который лучше любого лекарства.

Екатерина Гоголева, Владислав Подымский, "ТВ Центр".

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