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Кремль: итоги выборов свидетельствуют о поддержке обществом СВО

13:39
  • понедельник
  • 12 сентября 2022

Россияне доверяют решениям властей

Результаты выборов в России можно рассматривать, как демонстрацию высокого уровня поддержки президента России Владимира Путина и принимаемых им решений, в частности, специальной военной операции на Украине.
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Об этом в понедельник, 12 сентября, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Безусловно, конечно (можно так расценивать выборы – прим. ред.). Это показывает высокий уровень поддержки и действующего главы, и принимаемых им решений", - сообщил представитель Кремля.

Россия в ходе спецоперации на Украине будет добиваться всех поставленных целей, напомнил Песков. Путину докладывают обо всем, что происходит в ходе специальной военной операции, в том числе о ситуации с перегруппировкой под Харьковом.

"Президент находится в постоянной, можно сказать круглосуточной связи и с министром обороны, и со всеми военачальниками и естественно по-другому быть не может в ходе выполнения специальной военной операции", - сказал Песков журналистам.

Выборы прошли в России с 9 по 11 сентября. Всего было около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием выбирались 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров, напоминает РИА Новости.

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