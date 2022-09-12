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Кремль опроверг поставки нефти Индии с дисконтом

13:58
  • понедельник
  • 12 сентября 2022

Появились сообщения, что Нью-Дели изучает возможность присоединения к потолку цен

Россия не предлагала Индии скидку на нефть за отказ примкнуть к странам, которые собираются ввести лимит цен на российское черное золото. Об этом в понедельник, 12 сентября, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Идею введения потолка цен на нефть из России обсуждают США и другие страны Запада. Предполагается, что это сократит поступления в российский бюджет и ухудшит финансирование спецоперации на Украине. При этом западные государства не откажутся от нефти из России полностью, что уменьшит риск резкого подорожания этого ресурса.

Представитель Кремля, комментируя сообщения о возможных поставках нефти Индии по сниженной цене в обмен на отказ согласиться на ценовой потолок, заявил, что это не соответствует действительности, сообщает РИА Новости.

Ранее в Министерстве финансов США заявили, что получают обнадеживающие сигналы от Индии относительно возможности ее присоединения к потолку цен на российскую нефть, несмотря на исторически тесные связи между Москвой и Нью-Дели, а также отказ Индии присоединиться к антироссийским санкциям.

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