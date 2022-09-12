Дефицит украинского бюджета это не покрыло

Украина с 24 февраля 2022 года получила почти 18 миллиардов помощи от международных партнеров. Об этом в понедельник, 12 сентября, рассказали в украинском Министерстве финансов.

В ведомстве назвали ключевыми донорами Соединенные Штаты, Канаду, Великобританию, Японию, Францию и Италию.

При этом Минфин Украины признал, что даже полученных от Запада средств не хватило, чтобы полностью покрыть ежемесячный дефицит украинского бюджета в 5 миллиардов долларов, сообщает РИА Новости.

Тем временем в американских СМИ отмечают, что помощь Вашингтона Киеву была ошибкой, а попытки победить Россию не принесут американцам мира.

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