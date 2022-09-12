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Путин: экономика России выходит на траекторию роста

14:07
  • понедельник
  • 12 сентября 2022

Есть основания ждать снижение уровня годовой инфляции

Тренд на понижение инфляции в России будет продолжен, экономика страны выравнивается и выходит на траекторию роста.
На повышение устойчивости экономики России направят более 100 млрд рублей

Об этом в понедельник, 12 сентября, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

Инфляция после пикового значения в апреле снизилась до 14,1% (по данным на 5 сентября). Есть основания ждать уровня инфляции 12% по году.

"Помесячная динамика ключевых показателей также говорит о том, что экономика постепенно стабилизируется, выравнивается, выходит на траекторию роста. Предприятия возвращаются к нормальному ритму работы", - отметил президент.

Также Путин потребовал сформировать все условия для дальнейшей структурной перестройки экономики.

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