Путин: экономика России выходит на траекторию роста

Есть основания ждать снижение уровня годовой инфляции
Тренд на понижение инфляции в России будет продолжен, экономика страны выравнивается и выходит на траекторию роста.
Об этом в понедельник, 12 сентября, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
Инфляция после пикового значения в апреле снизилась до 14,1% (по данным на 5 сентября). Есть основания ждать уровня инфляции 12% по году.
"Помесячная динамика ключевых показателей также говорит о том, что экономика постепенно стабилизируется, выравнивается, выходит на траекторию роста. Предприятия возвращаются к нормальному ритму работы", - отметил президент.
Также Путин потребовал сформировать все условия для дальнейшей структурной перестройки экономики.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"