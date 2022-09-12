Путин объявил о провале западной тактики блицкрига

Россия реализовала защитные меры

Россия успешно справляется с давлением со стороны Запада и с финансово-технологической агрессией со стороны некоторых стран. Об этом в понедельник, 12 сентября, рассказал российский лидер Владимир Путин.

Во время совещания по экономическим вопросам глава государства отметил, что избранная Западом тактика экономического блицкрига или наскока не сработала, что стало очевидным уже для всех, включая авторов тактики.

Россия сумела оперативно реализовать действенные защитные меры, подключить механизмы поддержки ключевых отраслей и системообразующих предприятий, а также малого и среднего бизнеса, напомнил Путин.

Все эти меры нацелены на сохранение занятости и рабочих мест, на оказание адресной помощи российским гражданам, прежде всего семьям с детьми и пенсионерам, цитирует президента пресс-служба Кремля.

Провал антироссийской санкционной политики признают и на Западе. СМИ отмечают, что план, который должен был под экономическим давлением вызвать экономический коллапс в самой России, провалился и причинил ущерб самим авторам санкций.

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