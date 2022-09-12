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Путин перечислил приоритеты в формировании бюджета

15:02
  • понедельник
  • 12 сентября 2022

Власти обсуждают проект бюджета на следующие три года

Президент России Владимир Путин в понедельник, 12 сентября, провел совещание по экономическим вопросам, в ходе которого обсуждались, в том числе, бюджетные проектировки на следующие три года.
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Глава государства подчеркнул, что безусловными приоритетами в этом вопросе должна быть нацеленность на развитие и на реализацию национальных проектов в интересах россиян.

При этом необходимо сформировать условия для дальнейшей структурной перестройки экономики, в том числе реализации крупных технологичных проектов, роста экономической активности и развития инфраструктуры в российских регионах, создания новых рабочих мест.

Еще одним приоритетом Путин назвал сохранение макроэкономической стабильности и устойчивости.

Российский лидер отметил, что "подошло время, когда мы должны все это вместе собрать и перейти к подготовке принятия окончательных решений, связанных с бюджетным процессом", сообщает пресс-служба Кремля.

В августе Владимир Путин на встрече с главой ФНС Даниилом Егоровым оценил ситуацию с бюджетом страны. Президент подчеркнул, что несмотря на проблемы, которые России пытаются создать недоброжелатели и завистники, наполняемость бюджета идет нужными темпами, "растут нефтегазовые доходы и, что особенно приятно, ненефтегазовые тоже".

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