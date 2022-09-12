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В Харькове вновь пропало электричество

14:50
  • понедельник
  • 12 сентября 2022

Не работают водоснабжение, метро и интернет

В Харькове снова пропал свет, отключено водоснабжение, наблюдаются перебои в работе интернета.

Информацию подтвердили власти города, пишет РИА Новости. Харьковский метрополитен сообщает, что по техническим причинам движение остановлено.

"Повторяется ситуация вчерашнего вечера", - сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о полном блэкауте в Харьковской области и о частичном в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях. Это произошло после инцидента на Харьковской ТЭЦ-5.

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