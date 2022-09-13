Гороскоп на сегодня, 13 сентября, для всех знаков зодиака

У Львов может случиться аврал на работе, Рыбам же в этот день не стоит одалживать деньги друзьям

Овны

Держитесь подальше от начальства и толпы: сегодня от них можно ожидать неприятностей. К счастью, звезды утверждают, что уже завтра это астровлияние исчезнет.

Тельцы

Звезды не советуют вам сегодня доверять посторонним людям тайны или пытаться узнать чужие секреты. Занимайтесь своими делами, это убережет от проблем. И готовьтесь получить неожиданный гонорар.

Близнецы

Сегодня вы можете потерять какие-то суммы из-за друзей или неудачных вложений. Не грустите: у вас теперь есть бесценный опыт, а денег вы еще заработаете.

Раки

Придирки начальства или преподавателя могут стать причиной мыслей о смене работы или учебы. Сегодня просто неудачный день, переждите его как плохую погоду!

Львы

Вам может испортить настроение аврал на работе или плотное расписание на неделю. Чтобы не допустить выгорания, оставьте в своем списке только важные дела.

Девы

Отложите до лучших времен свидания, знакомства и прочую романтику. Занимайтесь рутинными делами: они отвлекут и позволят избежать разочарований.

Весы

Ваш партнер или ребенок сегодня может повести себя грубо или слишком эмоционально. Настройтесь на дзен и пропустите это мимо ушей: дело не в вас.

Скорпионы

Водители рискуют заработать штраф, а пассажиры и пешеходы – потратить больше времени на дорогу. Выдержка сегодня необходима, как никогда. Не раздражайтесь!

Стрельцы

Не ругайте себя: незапланированные траты и неудачные покупки бывают у всех. Сегодня день, когда у многих все валится из рук, так что вы еще легко отделались!

Козероги

Выходя из дома, обратите внимание на краны, чайники, водонагреватели и прочие вещи, связанные с водой. И конечно же обязательно захватите с собой зонтик.

Водолеи

У вас может возникнуть потребность в приватной помощи. Звезды советуют обращаться не к друзьям, а к специалистам: так и польза будет, и вам спокойнее.

Рыбы

Не одалживайте деньги друзьям и не покупайте сегодня ничего у блогеров или по их наводке. Любые попытки совместного бизнеса также сейчас под запретом.

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