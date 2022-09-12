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В московском кафе убили 9 павлинов

15:18
  • понедельник
  • 12 сентября 2022

Очевидцы слышали собачий лай

Девять павлинов убиты в кафе на Бауманской улице. Тушки разорванных птиц в понедельник утром обнаружили сотрудники, сообщает "ТВ Центр".

Причём, фазаны были не только в вольере, но и на территории. Скорее всего, птицы пытались убежать от опасности. Кто это сделал, пока неизвестно. Впрочем, предположения уже есть.

"Разбито с левой стороны, внизу, маленькое стекло, и были собачьи следы. Павильонов было 9 штук, самцы, самки, и, по-моему, пять или шесть птенцов, то есть разорвали всех. Очевидцы, которые жили в этой гостинице, слышали якобы тут собачий лай", - рассказал сотрудник кафе Валерий Зарьев.

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