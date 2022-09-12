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ВКС России нанесли удар в ответ на обстрел погранпункта под Белгородом

15:16
  • понедельник
  • 12 сентября 2022

Противник рассеян

Российская авиация нанесла удар по украинским военным, обстрелявшим пункт пропуска на границе с Белгородской областью. В результате противник был рассеян.

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"По противнику, который обстрелял пункт пропуска, был нанесен авиаудар, после которого он был рассеян", - приводит слова знакомого с ситуацией источника РИА Новости.

Об обстреле пограничного пункта пропуска Логачевка в Белгородской области сообщил 12 сентября губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, обошлось без разрушений и пострадавших. Жители населенного пункта были эвакуированы в безопасное место.

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