ВКС России нанесли удар в ответ на обстрел погранпункта под Белгородом

Противник рассеян

Российская авиация нанесла удар по украинским военным, обстрелявшим пункт пропуска на границе с Белгородской областью. В результате противник был рассеян.

"По противнику, который обстрелял пункт пропуска, был нанесен авиаудар, после которого он был рассеян", - приводит слова знакомого с ситуацией источника РИА Новости.

Об обстреле пограничного пункта пропуска Логачевка в Белгородской области сообщил 12 сентября губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, обошлось без разрушений и пострадавших. Жители населенного пункта были эвакуированы в безопасное место.

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