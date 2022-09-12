В Совбезе оценили ход и итоги единого дня голосования

Выборы проведены на достойном уровне, заявил Николай Патрушев

Избирательная кампания 2022 года в России прошла спокойно, несмотря на помехи со стороны недружественных стран. Об этом в понедельник, 12 сентября, рассказал секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев.

По словам Патрушева, выборы прошли на достойном уровне с соблюдением правопорядка и необходимых условий безопасности.

При этом были зафиксированы многочисленные попытки вмешательства недружественных стран в подготовку и проведение выборов — хакерские атаки на интернет-ресурсы Центризбиркома и региональных комиссий, ложные сообщения о минировании избирательных участков, рассказал Патрушев.

Секретарь Совбеза отметил, что фиксировался большой объем различных обращений к системе дистанционного голосования из-за границы, в том числе 15 потенциально опасных воздействий высокой степени критичности.

Однако система защиты на базе отечественного сетевого оборудования отработала штатно, все атаки были успешно отражены, сообщает РИА Новости.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала, что в России по итогам прошедших избирательных кампаний всего в одном случае отменили результаты голосования.

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