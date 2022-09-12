Как развивается и восстанавливается Запорожская область

Видя, как регион восстанавливается, туда массово едут беженцы с Украины

Россия обеспечит газом освобожденные районы Запорожской области. В Бердянск он придет уже на текущей неделе. А в Мелитополь и Энергодар - к середине следующего месяца. Об этом сообщили в администрации региона. Вопреки стремлению Киева запугать жителей освобожденных территорий, там активно налаживается мирная жизнь.

Сбор урожая пшеницы завершен. Аграрии Запорожья собрали более полутора миллионов тонн. Показатели выше средних. Начался сбор подсолнечника. В полях работает техника, а свежую семечку сразу везут на маслобойни. Основной покупатель – Россия и Белоруссия.

Первый кирпич в фундаменте будущей амбулатории. Быстросборную конструкцию доставили из Новгородской области. В небольшом селе Тимошовка Запорожской области уже через три месяца впервые появится собственный ФАП.

"Амбулатория оснащена всем необходимым оборудованием, которое нужно для оказания первой помощи, либо в процессе лечения. Медицинский персонал есть, доктора есть, а вот помещения именно чтобы помогать и лечить местное население – не было", - говорит глава ВГА Васильевского района Наталья Романиченко.

Украина отключила регион от газа – Россия подключает, через Донбасс. На следующей неделе магистраль обещают довести до Бердянска, а к середине октября в Мелитополь. Освобожденные территорию Запорожской области уже называют территорией жизни. Видя, как регион восстанавливается и развивается, сюда массово едут беженцы с Украины.

КПП "Васильевка" - единственный оставшийся коридор для тех, кто хочет выехать с подконтрольных Киеву территорий на освобожденную часть Запорожской области. Количество машин регулирует Украина. Если в прошлом месяце ежедневно проезжало до 200 автомобилей, то сейчас более 300.

Это так называемая серая, то есть нейтральная зона. Машины сюда запускают партиями. Почти все загружены под завязку, везут детей и домашних питомцев. Многие, выбираясь с Украины, даже здесь боятся сказать правду – кто ведет обстрелы мирных городов и, отступая из Донбасса, уничтожает их дом. У кого-то там остались родственники – им могут грозить расправы националистов. Другие до сих пор не могут поверить, что уже на безопасной территории.

Многие возвращаются в города Донбасса через Запорожскую область. Напрямую из Бахмута или Соледара, например, в Донецк не попасть. Желания эмигрировать в западную Украину или Европу нет.

Особое внимание к мужчинам призывного возраста. Попадаются дезертиры, националисты и даже диверсанты. Один из них – Артем Гнидой, уроженец Васильевки. Поехал чинить машину в Запорожье, там его завербовали и попросили устроить теракт.

Учитывая, что Киев продолжает террор мирного населения, в том числе обстрелы гражданской инфраструктуры, в том числе крупнейшей в Европе АЭС – ни о какой охранной зоне ядерной и физической безопасности не может быть и речи, заявил пресс секретарь президента Дмитрий Песков.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр".

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