Собянин осмотрел итоги работ по реабилитации Щукинского парка и Всехсвятской рощи

Мэр рассказал о завершении реабилитации еще двух природных территорий Москвы

В Москве на 98 процентов завершились работы по благоустройству более трёх тысяч объектов. Среди них – парки, улицы, вылетные магистрали и прилегающие территории к станциям метро. Об этом рассказал мэр Москвы, осматривая итоги работ по реабилитации Щукинского парка и Всехсвятской рощи. Их объединили единым прогулочным маршрутом. Также Сергей Собянин встретился с новосёлами, которые переезжают в рамках программы реновации из пятиэтажек в комфортный дом в 1-м Пехотном переулке.

Ежедневно - и в дождь, и в холод - Людмила приходит в Щукинский парк не просто погулять, а по важному делу. На протяжении 20 лет Людмила подкармливает белок. Орехи, овощи, фрукты - благородную миссию работы по благоустройству парка не нарушили.

Здесь много птиц, вековые сосны, ухоженная территория. Удобно - ведь парк в шаговой доступности от метро. И все стараются идти от дома до метро именно через парк.

В беседке можно спрятаться от дождя, рядом - сыграть партию в шахматы. Раньше, как говорят местные жители, парк выглядел старомодно. Дорожки, конечно, были, но вот с комфортом и освещением - беда. Однако на бытовые неудобства закрывали глаза, и в парк все равно приходили. А теперь стало еще лучше!

Проведенное благоустройство сравнивают с реабилитацией - настолько бережно провели все работы. "Было много опасений, что мы лес повалим, видите, все в ценности и сохранности. Осенью ещё посадим несколько сотен деревьев. Замечательный район, еще он и преображается дополнительно - более качественная среда становится. Я думаю, что здесь комфортнее будет жить", - отметил Собянин.

Появились новые дорожки из экологичных материалов, все коммуникации спрятали под землю. Предусмотрели площадку для выгула и дрессировки собак. Скоро высадят деревья и кустарники. Причем, растения подобрали таким образом, чтобы обеспечить всесезонный эстетичный облик природного пространства. Вид на Щукинский парк и Всехсвятскую рощу особенно хорош из окон новостроек. В дом, возведенный по программе реновации, заехали первые новосёлы.

Построенный по индивидуальному проекту дом гармонично вписался в окружающую застройку. Более 300 комфортных квартир, половина из которых предусмотрена под переселение из старого жилого фонда. Улучшенная отделка и мест общего пользования выполнена в соответствии с требованиями московского стандарта реновации.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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