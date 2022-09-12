Патрушев предупредил об опасности сети биолабораторий США для россиян

Лишь на Украине таких лабораторий более 30

Развернутая Соединенными Штатами сеть биологических лабораторий опасна для россиян. Об этом в понедельник, 12 сентября, рассказал секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев.

По словам Патрушева, созданная США вокруг нашей страны сеть биолабораторий представляет угрозу для безопасности населения России.

Представитель Совбеза отметил, что только на Украине таких лабораторий насчитывается более 30.

В ходе специальной военной операции вскрылось множество фактов, подтверждающих разработку такими лабораториями компонентов биологического оружия и средств его доставки, цитирует Патрушева ТАСС.

Ранее в Москве представили новые доказательства опасной деятельности биолабораторий, которые работали на Украине под эгидой Пентагона. Полученные данные говорят о том, что на украинских военнослужащих ставили опыты и эксперименты с применением зоопатогенов. В частности, об этом свидетельствуют результаты анализов крови у пленных.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"