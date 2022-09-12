ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Патрушев: удары ВСУ по Запорожской АЭС направляет Вашингтон

15:48
  • понедельник
  • 12 сентября 2022

Последствия катастрофы будут серьезнее, чем в Чернобыле

Информацию о расположении критически важных объектов на Запорожской АЭС предоставляет украинским националистам Вашингтон. Обстрелы станции со стороны ВСУ с использованием этих данных создают угрозу катастрофы, которая по масштабам может превзойти аварии в Чернобыле и японской Фукусиме, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Патрушев напомнил о рисках в связи с новым пакетом санкций
Патрушев предупредил о самоуничтожении Украины

"Серьезную угрозу радиационной безопасности представляют обстрелы украинскими националистами критических объектов Запорожской атомной электростанции из тяжелых орудий, поставляемых странами НАТО, целеуказание по которым осуществляется США", - сказал Патрушев на совещании по вопросам нацбезопасности в Кемерове.

Секретарь Совбеза уточнил, что последствия этих провокаций могут быть катастрофическими не только для большинства населения Украины и России. Пострадают и страны Европы, приводит заявление Патрушева ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.