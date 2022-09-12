Патрушев: удары ВСУ по Запорожской АЭС направляет Вашингтон

Последствия катастрофы будут серьезнее, чем в Чернобыле

Информацию о расположении критически важных объектов на Запорожской АЭС предоставляет украинским националистам Вашингтон. Обстрелы станции со стороны ВСУ с использованием этих данных создают угрозу катастрофы, которая по масштабам может превзойти аварии в Чернобыле и японской Фукусиме, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"Серьезную угрозу радиационной безопасности представляют обстрелы украинскими националистами критических объектов Запорожской атомной электростанции из тяжелых орудий, поставляемых странами НАТО, целеуказание по которым осуществляется США", - сказал Патрушев на совещании по вопросам нацбезопасности в Кемерове.

Секретарь Совбеза уточнил, что последствия этих провокаций могут быть катастрофическими не только для большинства населения Украины и России. Пострадают и страны Европы, приводит заявление Патрушева ТАСС.

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