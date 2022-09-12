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Глава Мосгоризбиркома назвала итоговые результаты выборов в Москве

16:15
  • понедельник
  • 12 сентября 2022

Они проводились в 125 муниципальных округах

В Мосгоризбиркоме в понедельник озвучили окончательные результаты выборов в столице. В этом году явка составила 33,9%, интерес к муниципальным выборам растет, отметила председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Ольга Кириллова.
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Голосование проводилось в 125 муниципальных округах. "Как распределили 1 тыс. 417 мандатов. "Единая Россия" - 1 тыс. 160 мандатов, "Мой район" - 134, КПРФ - 42, "Справедливая Россия" - 20, "Новые люди" - 20, ЛДПР - 11, "Яблоко" - три, "Коммунисты России" - один. Что касается самовыдвиженцев - 26", - сообщила Ольга Кириллова.

Напомним, выборы прошли в России с 9 по 11 сентября. Всего было около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах.

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