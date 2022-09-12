ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Американцам пообещали "европейский энергетический кошмар"

16:41
  • понедельник
  • 12 сентября 2022

Эксперты считают, что Байден ведет США к катастрофе

Европа пришла к тяжелейшему энергетическому и экономическому кризису. Этому способствовали решения ЕС о запрете добычи газа путем гидроразрыва пласта, закрытие АЭС и работающих на угле электростанций – при том, что альтернативы этому у европейцев не было. Теперь Европа расплачивается: с августа 2019 года по июль текущего года цены на природный газ в регионе взлетели на 1500%. К такому же кошмару ведет американцев президент США Джо Байден, пишет New York Post.

Европе грозит революция из-за энергетического кризиса
Зеленая энергетика откладывается: Британия построит атомные реакторы

"Байден ведет Соединенные Штаты к тому же энергетическому кошмару, от которого сейчас страдает Европа", — пишет автор статьи.

Американский лидер принимает аналогичные решения. После вступления в должность нынешний президент одним из первых указов запретил заключать новые договоры на участки для бурения. Площадь переданных нынешней администрацией Белого дома инвесторам территорий под бурение в 35 раз меньше, чем в период правления Ричарда Никсона, и в 378 раз меньше, чем при Рональде Рейгане.

Издание отмечает, что Байден пытается выполнить свое предвыборное обещание положить конец использованию горючего топлива. Однако, по мнению авторов, это выльется в такую же катастрофу, как в Европе, где в экономике воцарился хаос: фондовые рынки упали, курс евро на минимуме за 20 лет, а предприятия массово закрываются.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Джо Байден
Джо Байден
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.