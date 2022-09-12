Американцам пообещали "европейский энергетический кошмар"

Эксперты считают, что Байден ведет США к катастрофе

Европа пришла к тяжелейшему энергетическому и экономическому кризису. Этому способствовали решения ЕС о запрете добычи газа путем гидроразрыва пласта, закрытие АЭС и работающих на угле электростанций – при том, что альтернативы этому у европейцев не было. Теперь Европа расплачивается: с августа 2019 года по июль текущего года цены на природный газ в регионе взлетели на 1500%. К такому же кошмару ведет американцев президент США Джо Байден, пишет New York Post.

"Байден ведет Соединенные Штаты к тому же энергетическому кошмару, от которого сейчас страдает Европа", — пишет автор статьи.

Американский лидер принимает аналогичные решения. После вступления в должность нынешний президент одним из первых указов запретил заключать новые договоры на участки для бурения. Площадь переданных нынешней администрацией Белого дома инвесторам территорий под бурение в 35 раз меньше, чем в период правления Ричарда Никсона, и в 378 раз меньше, чем при Рональде Рейгане.

Издание отмечает, что Байден пытается выполнить свое предвыборное обещание положить конец использованию горючего топлива. Однако, по мнению авторов, это выльется в такую же катастрофу, как в Европе, где в экономике воцарился хаос: фондовые рынки упали, курс евро на минимуме за 20 лет, а предприятия массово закрываются.

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