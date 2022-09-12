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Росгвардейцы задержали девятерых пособников ВСУ в ЛНР

16:57
  • понедельник
  • 12 сентября 2022

Обнаружено десять схронов с оружием

Девятерых пособников украинских националистов задержали в Луганской народной республике сотрудники Росгвардии. Обнаружено десять схронов с оружием.

Росгвардия задержала более сотни пособников ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
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"За сутки сотрудники и военнослужащие Росгвардии во взаимодействии с представителями других силовых структур… задержали девятерых пособников ВСУ и обнаружили десять схронов националистов на территории ЛНР", - сообщила пресс-служба ведомства.

В схронах, вскрытых во время специальных адресных мероприятий, силовики нашли свыше восьми тысяч боеприпасов к стрелковому оружию. Также изъято четыре противотанковых ракетных комплекса, в том числе два американских Javelin.

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